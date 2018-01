Toshiba e Sharp estudam trabalhar juntas em energia solar

Os grupos japoneses Toshiba e Sharp disseram nesta sexta-feira, 27, que estão considerando trabalhar juntos no segmento de baterias movidas a energia solar, devido à crescente demanda por fontes de energia limpas. A notícia elevou as ações de ambas as companhias.

A crise financeira cortou grande parte dos financiamentos de novos projetos desde o final do ano passado, mas empresas de bateria solar ainda estão correndo para aumentar sua capacidade, uma vez que os governos no mundo inteiro apoiam a expansão de sistemas de energia limpa para reduzir a emissão de gases poluentes.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo chinês informou na quinta-feira que lançará um novo subsídio generoso para sistemas de energia solar, erguendo os papéis das empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos que atuam no setor. As ações da Sharp subiram 3,94% e as da Toshiba avançaram 1,78% nesta sexta-feira, superando o desempenho do mercado em geral.

O jornal The Asahi divulgou mais cedo que a Toshiba e a Sharp podem formar uma parceria abrangente nos negócios de energia solar, com a Toshiba fornecendo sistemas de distribuição de eletricidade para Sharp, enquanto recebe painéis em troca. Juntas, elas pretendem impulsionar a demanda por grandes sistemas de energia solar em fábricas, edifícios e instalações públicas, segundo o jornal.

O porta-voz da Toshiba, Ken Shinjo, afirmou que a empresa está analisando vários fornecedores de painéis solares, incluindo a Sharp, mas que ainda não havia tomado uma decisão. Já o porta-voz da Sharp, Miyuki Nakayama, disse que a companhia está negociando parcerias com várias firmas, entre elas a Toshiba, e que nada está definido até agora.