Toshiba fabricará o Zune da Microsoft A japonesa Toshiba será a fabricante do Zune, a aposta da Microsoft na área de tocadores de música digital. O produto, que também deve tocar vídeos, deve chegar ao mercado até o final do ano. Como o dispositivo terá uma função de compartilhamento de músicas com outros aparelhos do mesmo tipo por um sistema sem fio de curto alcance, a empresa entrou com um pedido de homologação junto à FCC (Federal Communications Comission), que regula a indústria de comunicações nos EUA. A função de comunicação sem fio também deve permitir o compartilhamento de outros arquivos como vídeos e fotos digitais. E já começam a circular na internet boatos de uma versão portátil do Zune, que seria um paralelo do iPod nano e que deve se chamar Pyxis. O novo portátil deve utilizar memória flash para armazenar arquivos e deve ser capaz de tocar músicas e vídeos.