Toshiba fará recall de 5100 baterias da Sony em laptops

O fabricante japonês Toshiba revisará cerca de 5.100 laptops de todo o mundo depois que foram detectadas falhas nas baterias de lítio da marca Sony presentes nestes computadores, informou a agência Kyodo. Segundo um porta-voz da Toshiba, três dos aparelhos testados com este tipo de bateria produziram faíscas. De todas as formas, o fabricante informou que o problema das baterias é o mesmo que a Sony detectou no ano passado. Em 2006, a empresa japonesa substituiu 9,6 milhões de baterias de lítio no mundo todo de laptops dos fabricantes Dell, Apple e Lenovo, entre outros. O lucro do ano fiscal 2006 da Sony foi notavelmente afetado por este problema. A Sony assegurou que algumas das baterias de lítio podem se aquecer e provocar um curto-circuito em algumas ocasiões muito específicas devido a uma falha pontual em sua fabricação.