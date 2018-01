Toshiba investe em drives de memória flash para notebooks

A Toshiba anunciou nesta segunda-feira, 10, que vai fabricar drives de memória flash para notebooks, em estratégia para criar novas fontes de demanda por chips de memória. A segunda maior fabricante mundial de chips de memória flash tipo NAND afirmou que seus drives de memória sólida terão capacidade entre 32 e 128 gigabytes e que a produção em massa dos componentes de 1,8 e 2,5 polegadas começa em maio do próximo ano. Compactos, silenciosos e mais rápidos que discos rígidos comuns, os drives de memória sólida são usados em dispositivos portáteis como tablet PCs e PCs ultracompactos. Mas o preço elevado deles tem impedido a adoção da tecnologia no mercado mais amplo de computadores. A Samsung Electronics, maior fabricante mundial de chips de memória, e a parceira da Toshiba SanDisk já produzem drives de memória sólida. A norte-americana Micron Technology informou anteriormente que vai entrar no mercado de drives de memória sólida, com produção em massa começando no próximo trimestre.