Toshiba lança nova linha de LCD TVs no mercado brasileiro A Semp Toshiba anunciou nesta semana o lançamento de uma nova linha de telas de alta definição com as LCD Tvs da família Regza. Serão cinco modelos widescreen (proporção de cinema) e alta definição, três delas com dimensões de 26 polegadas e outras duas com 32 e 37 polegadas. Além disso a empresa divulgou o preço local para o seu tocador de discos HD DVD (formato de alta definição que quer ser o sucessor do DVD), o modelo HD DVD A2, que custará R$ 2999. Alta definição A linha Regza (palavra alemã para ´vibrante) terá resolução de 1366x768 pixels, varredura progressiva e conexão DDMI (High Definition Multimedia Interface), conexão que permite transmitir vídeo digital em alta definição e som multicanal por um único cabo. A tela de 37 polegadas - modelo 37HL86 - custará R$ 5999 e terá taxa de contraste de 1000:1, enquanto esta relação é de 800:1 nos demais modelos. A LCD TV de 32 polegadas, o modelo 32HL86, custará R$ 4599. Todos os modelos já podem ser encomendados pelo site da Semp Toshiba. Mas a empresa promete sofisticar sua linha de produtos para o segundo semestre, quando devem chegar os modelos de LCD Tvs de 42 e 47 polegadas e resolução de 1920 por 1080 pixels. Os preços para o Brasil ainda não foram divulgados. Tocador HD DVD e filmes Juntamente com as LCD Tvs, a Toshiba anunciou a chegada definitiva do HD DVD ao mercado brasileiro, na forma de um tocador e discos de alta definição, em parceria com a rede Blockbuster. Primeiro o aparelho: o HD A2 é a segunda geração dos tocadores da Toshiba, menor que o HD A1, mais barato (embora salgado para o bolso do brasileiro - R$ 2999), e com um tempo de inicialização mais rápido. O produto pode exibir uma saída de vídeo em 720 linhas progressivas ou em até 1080 interpoladas, traz saída HDMI, reproduz vídeos gravados em HD DVD e DVDs convencionais e ainda reconhece os formatos de vídeo MPEG 4 AVC e VC-1 (da Microsoft), tipos de arquivo de vídeo com alta taxa de compactação. Apesar do preço, a empresa espera que o aparelho venda cerca de 40 mil unidades até o final do ano. Do lado dos discos, a Blockbuster (que venderá o tocador) irá disponibilizar 100 títulos em alta definição no formato HD DVD e que poderão ser alugados por R$ 15 reais, em lojas e São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. O único senão é que a maioria dos títulos HD DVD envolve versões importadas dos discos, boa parte dos quais não dispõe de legendas em português, pelo menos enquanto as distribuidoras locais não iniciarem a comercialização oficial de discos no formato no Brasil.