Toshiba lança novo HD de alta densidade Imagine vários carros estacionados em uma longa espiral circular. É dessa forma que os dados são armazenados em um disco rígido de um computador ou de um iPod. Quando o bit, a menor unidade de informação, é um zero, o ´carro´ está estacionado de frente, e quando é um, ele fica estacionado ´de ré´. E, quando a agulha magnética do disco rígido grava ou apaga informações, ele muda a posição dos bits, em uma fração de segundo. Tudo isso, para dizer que alguns fabricantes de HDs desenvolveram uma técnica para estacionar estes ´carros´ na vertical, o chamado posicionamento perpendicular, que aumenta a densidade de armazenamento e, portanto, a capacidade destes discos rígidos. Uma empresa que anunciou um modelo com esta tecnologia é a Seagate, com o Momentus 5400.3, em janeiro. Agora é a vez da Toshiba, com um modelo de 2,5 polegadas e 200 GB de capacidade: o MK2035GSS, que atingiu a densidade de 178.8 gigabits por polegada quadrada. Segundo a empresa, o novo modelo tem capacidade 1,67 vezes superior à de um HD convencional nas mesmas dimensões. A empresa anunciou que irá começar a produzir o modelo em escala industrial já no segundo semestre, em agosto, para alimentar o mercado de dispositivos portáteis que inclui de telefones celulares a tocadores de música e vídeo digital. O preço do novo componente não foi divulgado.