Toshiba lança tocador de discos HD DVD Um aparelho grande e caro marcou o primeiro passo na briga entre dois formatos de discos óticos de alta definição, o HD DVD, patrocinado pela japonesa Toshiba: trata-se do HD-XA1, lançamento da empresa que é capaz de ler discos HD-DVD, além de ser compatível com DVDs e CDs convencionais. O aparelho chegou hoje às lojas no varejo do Japão, custando 110 mil ienes (cerca de US$ 1000) e vai competir com a Sony, patrocinadora do formato Blu-ray. A Toshiba espera vender 60 e 70 mil unidades do modelo no primeiro ano de operações. Agora, há a expectativa de que a companhia lance em breve um segundo modelo, mais simples, e que os primeiros estúdios lancem filmes no formato de alta definição. A Toshiba informou que o aparelho de HD-DVD começará a ser vendido nos Estados Unidos, em abril, quando também serão lançados os primeiros filmes da Warner Home Video no formato. Além de tocar DVDs convencionais, o aparelho traz duas portas USB 2.0 frontais que permitem conectar outros dispositivos como Pen drives e tocadores de música digital ao aparelho. Contudo, um aparelho de mesa capaz de gravar discos HD DVD não deve chegar ao mercado até o terceiro trimestre de 2006. Competição O primeiro vice-presidente da Toshiba, Yoshihide Fujii, disse hoje em entrevista coletiva que a sua empresa vai vencer a guerra com a Sony. Ele ressaltou a qualidade superior do HD-DVD, em comparação com a tecnologia Blu-Ray da concorrente. A capacidade máxima dos discos HD-DVD é de 30 gigabytes (em discos com duas camadas de gravação), enquanto que os discos Blu-Ray poderiam chegar a 50 GB em discos de dupla camada. Em comum, as duas tecnologias usam um feixe laser de cor azul, cujo comprimento de onda permite gravar mais informação por centímetro quadrado, o que, associado a pits menores (nome dado aos pequenos furos que representam os zeros e uns das informações guardadas em CDs e DVD) explica a grande capacidade destes discos. A concorrente Sony programou o lançamento de seus primeiros tocadores de discos Blu-ray para o mês de maio. O primeiro modelo da empresa deve custar cerca de US$ 1000, devendo chegar ao mercado norte-americano até julho. Logo após o lançamento do HD-XA1 as ações da Toshiba na bolsa japonesa tiveram uma valorização de 1%, contra o índice da bolsa de Tóquio, que foi de 0,17%. Com EFE