Toshiba lançará tocador HD DVD no Brasil Lançados há poucas semanas no Japão e nos EUA, os primeiros tocadores de discos HD DVD (discos óticos de grande capacidade, voltados a guardar filmes em alta definição) devem aportar no mercado brasileiro ainda em 2006, segundo divulgou a fabricante Semp Toshiba. O primeiro modelo, o HD-A1, tocará discos HD DVD e também terá compatibilidade reversa, ou seja, reconhecerá e tocará CDs e DVDs convencionais. Discos HD DVD podem conter vídeo com até 1080 linhas horizontais de definição e armazenar até 30 GB quando apresentam dupla camada de dados (até 15 GB por camada). No mercado internacional, o preço do produto é de US$ 500. O custo do equipamento no Brasil ainda não foi divulgado.