Toshiba pára HD-DVD e Blu-ray vence guerra da alta definição

A fabricante de eletroeletrônicos Toshiba confirmou nesta terça-feira, 19, que não irá mais desenvolver, fabricar ou comercializar seu formato de DVD de alta definição, o HD-DVD. A tecnologia competia com o Blu-ray, da Sony. "Concluímos que uma decisão rápida seria melhor", disse o presidente da Toshiba, Atsutoshi Nishida. Veja a íntegra do comunicado (em inglês) VEJA TAMBÉM Blu-Ray, a nova geração do DVD Empresa lança Blu-ray e HD-DVD no Brasil Link - A guerra Blu-ray versus HD-DVD Segundo Nishida, a decisão da Warner Bros, anunciada em janeiro, de lançar filmes apenas no formato Blu-ray tornou a desistência inevitável, embora a Toshiba tenha confiança no HD-DVD como tecnologia. "Foi um impacto tremendo", disse. "Se nós continuássemos, isso criaria problemas para consumidores, e nós simplesmente não teríamos nenhuma chance de vencer." A Warner se junta à Sony Pictures, Walt Disney Co. e Twentieth Century Fox no uso do Blu-ray. Além disso, na sexta-feira, a rede varejista Wal-Mart anunciou que venderia apenas aparelhos Blu-ray. Apesar de cancelar a fabricação, a empresa informou que continuará a prestar serviços de manutenção pós-venda a quem já tiver adquirido material com este formato. A Toshiba estima que 1 milhão de pessoas já tenham player e discos de HD-DVD. As vendas terminam em março. Apesar das estratégias de marketing da Toshiba, que estabeleceu grandes descontos em seus produtos com o objetivo de melhorar sua situação frente ao Blu-ray, a companhia viu suas vendas se reduzirem drasticamente durante os últimos meses. Em relação à instalação dos reprodutores de HD DVD nos computadores pessoais, a Toshiba explicou que "continua avaliando a situação do mercado", e que tomará uma decisão com base na demanda.