Toshiba propõe comprar ativos de fabricante de hardware OCZ

As ações da OCZ caíram mais de 80 por cento nesta quarta-feira no after market da Nasdaq. As ações já haviam caído 69 por cento até agora no ano até o fechamento de terça-feira.

A OCZ, que tem capitalização de mercado de 43 milhões de dólares, disse ter concluído "substancialmente" suas negociações com a Toshiba em um acordo de compra de ativos.

A empresa disse que espera entregar um pedido de falência logo depois de completar a documentação final com a Toshiba e a Hercules Technology Growth Capital, um de seus credores.

A OCZ, que não registra lucro anual em cinco anos, disse que se não conseguir fechar acordo com a Toshiba, terá de pedir imediatamente liquidação e falência.

A empresa tem enfrentado dificuldades com a falta de chips de memória flash NAND, usados em solid state drives (unidades de estado sólido), há cerca de um ano.

(Por Soham Chatterjee)