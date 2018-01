Toshiba reduz meta de vendas para aparelhos de HD DVD

A Toshiba, do Japão, reduziu sua meta de vendas para aparelhos de HD DVD, depois de resultados decepcionantes nos Estados Unidos, o que restringe as perspectivas de uma das áreas nas quais ela apostava em termos de crescimento. "As vendas nos EUA foram inferiores às esperadas, e teremos de reduzir nossa projeção de vendas no mercado norte-americano", disse Yoshihide Fujii, diretor da divisão de bens de consumo digitais do grupo. A empresa de eletrônica espera agora vender um milhão de aparelhos de discos ópticos de nova geração no mercado norte-americano até o final de 2007, 44%abaixo de sua estimativa original, 1,8 milhão de unidades, disse um executivo do grupo na terça-feira. "Obviamente teremos de reduzir também nossas projeções mundiais", afirmou Fujii, mas não ofereceu números novos. A tecnologia HD DVD, da Toshiba, compete com a Blu-ray, promovida pela Sony e Matsushita Electric Industrial em uma batalha de formatos de DVD que causou cisão no setor de eletrônica e leva os consumidores a hesitar na compra de novos aparelhos.