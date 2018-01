Toshiba se une à IBM para desenvolver processadores

A Toshiba afirmou nesta terça-feira, 18, que se juntará a um grupo liderado pela IBM para desenvolver processadores que usam circuitos de 32 nanômetros, num esforço de união das fabricantes de chips para redução de custos de desenvolvimento. A aliança também conta com a Advanced Micro Devices, Samsung, Chartered Semiconductor Manufacturing, Infineon Technologies AG e a Freescale Semiconductor. A Toshiba havia sinalizado um acordo com a também japonesa NEC Electronics para trabalhar em conjunto na tecnologia de 32 nanômetros. Essa parceria se concentrará em pesquisa de formas de produção em massa dos processadores, informou a Toshiba. As sete empresas concordaram em trabalhar até 2010 para projetar, desenvolver e fabricar chips usando o circuito mais reduzido. O uso de circuitos de tamanho menor ajuda a produtividade das fabricantes de chips, que assim são capazes de produzir processadores menores e mais potentes. Porém, a aplicação desse conceito para tamanhos cada vez menores está se tornando muito difícil e caro demais para apenas uma fabricante sozinha.