Toshiba, Sony e Fujitsu entram na batalha de laptops baratos

Sony, Toshiba e Fujitsu estão se preparando para lançar laptops de baixíssimo custo em um esforço para entrar no mercado em expansão liderado pela taiwanesa Asustek, cujo EeePC é vendido a pouco menos de US$ 300. A Quanta, a maior manufaturadora de notebooks do mundo, planeja desenvolver um laptop deste tipo para a Sony, de acordo com fontes em Taiwan ouvidas pelo Financial Times. A Inventec, manufaturado taiwanesa que também produz um modelo para a Hewlett-Packard, está montando um laptop de baixo custo para a Toshiba. E executivos de uma fabricante de componentes de Taiwan afirmam que a Fujitsu se prepara para produzir seu próprio modelo de baixo custo em suas instalações. A ação tem como objetivo conter a ameaça de fabricantes de laptops baratos que vêm ganhando uma fatia do mercado das versões mais caras dos pequenos notebooks vendidos pelos grupos japoneses. O sucesso sem precedentes do EeePC, da Asustek, lançado no ano passado, já fez com que os três maiores fabricantes de laptops - HP, Dell e Acer - anunciassem seus próprios planos para lançar notebooks de baixo custo.