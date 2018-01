Toshiba também anuncia recall de baterias de laptops A Toshiba anunciou o recall de 340 mil baterias de laptops em todo o mundo fabricadas pela Sony, o mais recente em uma série de problemas enfrentados pela companhia. O problema faz com que as baterias de laptops ficam sem carga e nenhum ferimento ou acidente foi informado até o momento, segundo informou nesta terça, dia 19, a porta-voz da Toshiba, Keisuke Omori. Ela não informou o número de problemas relatados. O defeito não está relacionado diretamente ao problema que levou aos recalls do mês passado, promovidos pela Dell e Apple, que envolviam a preocupação com o superaquecimento de baterias, que poderia levar até ao princípio de incêndios. A Dell anunciou o recall de 4,1 milhões de baterias defeituosas, enquanto a Apple fez o recall de 1,8 milhão de baterias em todo o mundo. Em ambos os casos, as baterias defeituosas foram fabricadas pela Sony Energy Devices Corp., uma subsidiária japonesa da Sony. O recall desta terça afeta 100 mil baterias de laptops nos EUA, 45 mil no Japão e as demais no resto do mundo, disse Omori. Os problemas são encontrados em algumas baterias para as séries Dynabook e Satellite fabricados pela Toshiba entre março e maio deste ano, e elas serão trocadas sem custo para o consumidor. Problemas em série Os problemas de produção da Sony vêm à tona em um momento crucial para a empresa quando a companhia de eletrônicos e entretenimento por trás do Walkman e do PlayStation está tentando impulsionar sua marca com a imagem de liderança de seu primeiro executivo estrangeiro, Howard Stringer. No início do mês, a Sony disse que ira adiar o lançamento na Europa do PlayStation 3 em quatro meses por problemas de produção em um componente do leitor de discos Blu-ray que equipa o console. Longamente esperado, o PS3 deve chegar às lojas norte-americanas em novembro e no Japão, como planejado, mas com poucas unidades disponíveis, de acordo com Ken Kutaragi, o executivo encarregado do projeto. Na semana passada, a Sony disse que irá adiar em uma semana o lançamento no Japão do novo Walkman (hoje um tocador de música digital) por conta de uma falha em uma parte não especificada do aparelho. A Sony tem lutado para se recuperar frente à Apple e outros rivais no mercado de tocadores portáteis.