Toshiba vai levantar US$5 bi em capital e estima lucro este ano

A maior fabricante japonesa de chips está transferindo seu foco à sua divisão de energia, relativamente estável, e outras áreas promissoras, como as baterias de íon-lítio, enquanto reduz investimentos na deficitária área de semicondutores, a fim de melhorar sua receita.

Os fabricantes de chips sofrem os efeitos de declínios acentuados na demanda e preços, o que levou alguns deles a pedir concordata e outros a iniciar uma busca por sócios. Quase todos estão no vermelho.

A Toshiba, a segunda maior fabricante mundial de chips de memória flash tipo NAND, depois da Samsung Electronics, anunciou que esperava liderar uma reorganização setorial no Japão e reanimar suas divisões de sistemas de chips especiais.

Mas enfrenta obstáculos depois que as rivais nacionais NEC Electronics e Fujitsu optaram por outros parceiros.

A NEC Electronics está discutindo uma fusão com a Renesas Technology, enquanto a Fujitsu decidiu terceirizar sua produção com a TSMC, e informou que pode trabalhar em parceria com a fabricante terceirizada taiuanesa de chips no desenvolvimento de sua próxima geração de produtos.

Mitsushige Akino, administrador chefe de fundos na Ichiyoshi Investment Management, disse que seria difícil para a Toshiba investir novos recursos de maneira que reforcem sua competitividade.

"No passado, a resposta correta teria sido investir em chips e tentar eliminar a competição, mas agora as perspectivas são muito incertas", afirmou.

A Toshiba previu que o lucro operacional retornaria ainda neste ano fiscal, no qual continuará implementando seu plano de corte de custos de 3 bilhões de dólares. A expectativa é de que as operações de chips continuem no vermelho este ano.

Havia uma expectativa considerável de que a empresa levantasse capital para combater o impacto do grande prejuízo do ano fiscal passado, porque a companhia já enfrenta 1,8 trilhão de ienes em dívidas.

As ações da Toshiba, cujos produtos variam de computadores, TVs e refrigeradores a usinas nucleares, caíram em 1,4 por cento até agora este ano.