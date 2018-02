Total de atingidos pelas chuvas dobra em 5 dias no MA

Ainda segundo as informações da Defesa Civil Estadual, existem hoje 28 municípios com registros de alagamentos ou desabamentos. Em alguns deles, os alagamentos tomaram contornos dramáticos. Em Monção, distante aproximadamente 250 quilômetros da capital, São Luís, a elevação de oito metros no nível do Rio Pindaré, que corta o município, desabrigou pelo menos 213 famílias, conforme informações da secretaria Municipal de Administração do Município. São pelo menos três bairros e 20 povoados atingidos.

Na região do Médio-Mearim, a elevação de oito metros do Rio Mearim já deixou 7,4 mil desabrigados em Trizidela do Vale. Dos 18 mil moradores de Trizidela do Vale, 14 mil já foram afetados pela chuva. Cerca de 75% do município está alagado e bairros inteiros estão debaixo d''água. Em Pedreiras, cidade vizinha a Trizidela do Vale são 4,8 mil desalojados ou desabrigados e em Bacabal, também na região do Mearim a Defesa Civil já registrou um total de 6,6 mil obrigadas a deixar as suas casas.

"Nós estamos fazendo o máximo, mas muitas das informações chegaram apenas esta semana para nós", explicou o coordenador de comunicação Social do órgão, major Abner Ferreira. As chuvas também trouxeram muitos estragos em rodovias estaduais e federais. A BR-316, na altura do quilômetro 412, está interditada há uma semana.