Total de casos de dengue no ano aumentou 199% na BA

Apesar do grande número de casos, as notificações de dengue, por semana, permanecem em tendência de decréscimo dos casos suspeitos no período, com redução progressiva a partir do início do mês de abril, segundo afirmou a secretaria. Quanto às formas graves (dengue com complicações, febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue), o Estado notificou 1.994 casos suspeitos em 175 municípios. Destes, foram confirmados 946 casos graves em 119 municípios. Entre os casos graves, 58 óbitos foram confirmados, 29 (50%) deles de menores de 15 anos.