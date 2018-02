Total de internautas residenciais sobe 12%, diz estudo

O total de usuários ativos da internet residencial em março de 2009 foi de 25,457 milhões, segundo o Ibope/NetRatings, alta de 2,6% sobre o mês anterior e de 12% no confronto com março de 2008. De acordo com o levantamento divulgado hoje, a quantidade de pessoas que mora em residências onde há computador com internet, mas que não necessariamente entra na grande rede, somou 38,231 milhões, repetindo o desempenho de fevereiro passado. Em março de 2008, esse contingente representava 34,053 milhões de pessoas.

Considerando todos os ambientes - residências, trabalho, escolas, lan houses, bibliotecas e telecentros -, a quantidade de pessoas com 16 anos de idade ou mais navegando na internet atingiu 62,3 milhões. No estudo, o Ibope/NetRatings - que é uma joint venture entre o Ibope e a empresa Nielsen - informa ainda que aumentou o tempo de navegação na internet nos domicílios, saindo de 22 horas e 10 minutos em fevereiro para 26 horas e 15 minutos no mês seguinte.

Entre os países medidos com a mesma metodologia, o Brasil registrou o maior tempo de navegação em residências. Os países que mais se aproximaram do Brasil foram o Reino Unido (25h), a França (24h) e Alemanha (23h53).