Total de rádios comunitárias ultrapassa a marca de 4 mil O número de entidades autorizadas a executar o serviço de radiodifusão comunitária no País ultrapassou em julho a marca de quatro mil emissoras, de acordo com dados do Ministério das Comunicações. O coordenador de Serviços de Radiodifusão Comunitária, Gleucione Junior, afirma que no total foram autorizadas 4.001 rádios comunitárias desde 1999. No período de janeiro de 2003 até o momento, foram totalizadas 2.298 emissoras.