Total de vítimas de bala perdida no Rio cai 15%, diz ISP Dezesseis pessoas morreram vítimas de balas perdidas no ano passado no Rio de Janeiro. Ao todo, 236 foram atingidas por tiros sem que se soubesse de onde eles partiram, segundo relatório divulgado hoje pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Segurança. O número, de acordo com a entidade, é 15,4% inferior ao registrado no mesmo período de 2007, quando 279 pessoas foram vítimas de balas perdidas - destas, 21 morreram.