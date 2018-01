Totvs e Datasul anunciam negociações para futura fusão As administrações da Totvs e da Datasul anunciaram nesta terça-feira que estão sendo mantidas tratativas visando à unificação de ambas num só grupo. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as companhias de tecnologia da informação informaram que seus respectivos Conselhos de Administração autorizaram o prosseguimento das conversações e a preparação de laudos de avaliação para dar prossseguimento ao negócio. Segundo o documento, o acordo prevê a incorporação das ações da Datasul pela Makira do Brasil, companhia fechada controlada pela Totvs. Uma vez consumada a operação, todos os acionistas da Datasul passarão a ser acionistas da Totvs, que vai emitir 4,464 milhões de ações de novas ações ordinárias representativas de, aproximadamente, 14,3 por cento do capital social. Os acionistas da Datasul também vão receber 480 milhões de reais, sendo parte em dividendos da Datasul e parte como pagamento pelo resgate de ações preferenciais da Makira a ser deliberado pelos acionistas da Datasul. "As companhias esperam que as reuniões dos Conselhos de Administração e a assinatura dos documentos da Operação ocorram nos próximos três dias e que as assembléias gerais de acionistas ocorram em até 30 dias contados desta data", diz trecho do comunicado. Logo em seguida ao anúncio, as ações ordinárias da Datasul subiam 4,78 por cento na Bovespa, a 21,90 reais. Ao mesmo tempo, as ordinárias da Totvs recuavam 2,02 por cento, para 48,51 reais. (Reportagem de Aluísio Alves)