Touchscreen é mais um degrau na evolução

Apesar do touchscreen e do seu primo mais rico, o multitouch, não serem tecnologias exatamente novas (leia mais acima), não há nada mais "cool" em termos de interface tecnológica neste momento – ao menos é essa a impressão que os fabricantes de eletrônicos querem passar. A lista de lançamentos com tela sensível ao toque parece não ter fim e abrange toda sorte de aparelhos, nada escapa. Mas afinal o que está por trás da ascensão meteórica de aparelhos touchscreen nos últimos anos? Em janeiro de 2007, o iPhone, com sua surpreendente tela multitouch, foi mostrado pela primeira vez e, nos meses seguintes, protagonizou um fenômeno de marketing espontâneo sem igual, conquistando espaço sem precedentes no imaginário das pessoas. De repente, uma velha invenção – em uma belíssima e moderna roupagem, é verdade – havia se tornado algo, digamos, mágico. Quando ele finalmente chegou as prateleiras, seis meses depois, consumidores mais entusiasmados acampavam diante das lojas. "A revolução representada pelo iPhone é comparável à do surgimento do mouse. O multitouch facilita muito a interação das pessoas com a máquina", afirmou – sem modéstia – Fábio Ribeiro, porta-voz da Apple no Brasil. O fascínio despertado pelo celular da maçã explica, em parte, o "boom" de produtos com telas sensíveis ao toque. Infelizmente a interface de diversos desses aparelhos costuma deixar muito a desejar e nem de longe lembra o gadget criado pela empresa de Steve Jobs. A Palm, que prepara o lançamento do mais forte concorrente ao iPhone até hoje, o Palm Pre, também acredita que a tecnologia multitoque é uma revolução. "O touch é o melhor jeito de interagir sem sombra de dúvida. No futuro ninguém vai saber como era teclado e mouse", afirmou Marcelo Venga, diretor de marketing da empresa. Além do sucesso do iPhone, também a queda dos preços de telas sensíveis ao toque explicam a grande oferta de equipamentos do tipo. "O touchscreen é uma tecnologia de pelo menos três décadas, mas sua recente popularidade deve-se ao seu natural barateamento", disse ao Link Don Norman, cofundador da consultoria Nielsen Norman Group e autor do livro Design Emocional (Editora Rocco). Isso, somado ao fato de que a cada dia estamos rodeados por mais telas, demonstra que a tendência que vemos hoje deve prosseguir. "Esperamos uma significante expansão das interfaces de toque em uma vasta seara de itens nos próximos três a cinco anos", disse ao Link Paul Drzaic, presidente da SID, a maior organização mundial dedicada ao desenvolvimento de telas eletrônicas. NA PONTA DO DEDO Hoje o touchscreen é uma realidade presente não só em gadgets hi-tech, mas também em museus, livrarias e até na televisão. Mas qual a perspectiva dessa interface? Terá ela poder de fogo para banir teclados e mouses das nossas mesas? Será mesmo que o futuro, como defende a Apple e a Palm, está na ponta dos nossos dedos? Duas das maiores empresas de telefonia móvel, área propulsora desse modismo, acreditam que não. A HTC, empresa taiwanesa especializada em smartphones, prevê uma convivência entre as tecnologias. "Existe público para todo tipo de aparelho. Entre o grupo dos dez perfis de usuários mais conectados do mundo, há quem prefira o teclado físico e quem prefira o touchscreen. Nós não classificamos a tela de toque como algo mais avançado do que o teclado deslizante dos smartphones", disse Allan Macintyre, diretor de marketing da HTC. A Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, tem opinião semelhante. "Lançaremos em breve mais dispositivos touchscreen. Mas acreditamos que modelos com teclado tradicional permanecerão. O público quer ter escolha: tela de toque, teclado físico ou ambas as opções combinadas", explicou Sari Stahlberg, diretora de produtos da empresa finlandesa. Entre os especialistas ouvidos pelo Link foi quase unânime a afirmação de que o touchscreen e também o multitouch são apenas mais um degrau até uma revolução muito maior nas interfaces tecnológicas. "O futuro da interface é ela sumir, quer dizer, interagirmos de forma natural com uma máquina que nos entenda", ponderou Silvio Meira, do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R.). Colaborou Lucas Pretti.