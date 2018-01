Tour da Mistral visita cidades As grandes degustações são uma oportunidade de provar diversos vinhos, pagando um valor fixo. Com a presença de produtores, há a chance de trocar impressões técnicas sobre cada bebida. No Tour Mistral, que se realizará nos dias 17 e 18 de agosto em São Paulo (e posteriormente Rio, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba), estarão Miquelangèl Cèrda, do Anima Negra, da Ilha de Maiorca; Tancredi Biondi Santi, do Castello di Montepó, e a família Nonino, da famosa e fina grappa, entre outros. Informações e inscrições: tel. 3372-3400