Toyota desenvolverá sistema embarcado para automóveis A Toyota desenvolverá nos próximos oito anos uma plataforma informática semelhante à usada pelos atuais computadores pessoais para gerenciar as funções eletrônicas dos seus automóveis, informa hoje a imprensa japonesa. O futuro sistema, já batizado de Standard Software Platform, será um "cérebro" capaz de coordenar sistemas eletrônicos de controle, como os que aumentam o rendimento do motor e recebem informação da estrada para prevenir acidentes, segundo o jornal Nikkei. A Toyota conta com uma equipe dedicada ao projeto, com a participação de outras empresas do grupo, como Denso e Aisin Seiki. O futuro sistema pode se tornar um padrão para a indústria automobilística. A padronização aumentaria a eficiência e aceleraria a fabricação dos sistemas. Hoje, as empresas do setor desenvolvem programas específicos para cada função do veículo. Em média, os carros atuais contam com cerca de 40 unidades de chips com microcomputadores. O modelo de luxo Toyota Lexus LS 460 é dotado de 100 semicondutores que incluem radares e sensores para evitar colisões, segundo a mesma fonte.