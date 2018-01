Toyota lança carro em forma de cadeira

A fabricante de carros Toyota mostrou nesta quarta-feira a sua mais nova criação: um carro em forma de cadeira. O i-Real é um veículo com um único assento equipado com um sensor que detecta quando um obstáculo se aproxima e passa a informação ao passageiro por meio de vibração e som para evitar colisões. A cadeira pode ficar na posição vertical e se mover vagarosamente em meio a pedestres ou pode ser reclinada e viajar a uma velocidade de até 30 km/h. Segundo a Toyota, foram levados em consideração questões de segurança, ambientais e de eficiência na elaboração do novo veículo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.