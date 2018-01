Toyota lança robô violinista e cadeira de rodas inteligente

Um virtuose do violino e uma cadeira de rodas inteligente capaz de passar por obstáculos são os dois últimos robôs que o gigante japonês Toyota acrescentou à sua lista de companheiros eletrônicos, segundo informou nesta quinta-feira, 6, a companhia. Braço da violinista é capaz de fazer movimentos complexos, inclusive o "vibrato" das cordas. Foto: AP Cadeira de rodas tem 1,5 metro de altura e pesa 150 quilos, mas consegue desviar de obstáculos. Foto: AP O músico andróide tem um metro e meio de altura e pesa 56 quilos. O seu braço é capaz de realizar movimentos semelhantes aos do ser humano. Inclusive o gesto necessário para produzir um "vibrato" como um verdadeiro músico. Já a cadeira de rodas inteligente, de um metro de altura e 150 quilos, está capacitada para se movimentar em todas direções. Além disso, ela pode subir degraus e ultrapassar outros obstáculos. Com uma autonomia de 20 quilômetros, pode se deslocar a uma velocidade média de 6 km/h e subir ladeiras de até dez graus de desnível. Como acontece na Fórmula 1, a divisão de robótica da companhia japonesa desenvolve os protótipos para posteriormente generalizar os seus avanços tecnológicos, com possíveis aplicações em outros produtos. No caso do violinista, a meta de Toyota foi desenvolver um robô bípede capaz de realizar movimentos complexos com seus braços. Mais tarde, ele poderá colaborar nas tarefas domésticas ou no cuidado de doentes. A cadeira de rodas poderia facilitar o deslocamento de pessoas com dificuldade de movimentação, ou ser usada para transporte de cargas. A companhia japonesa anunciou, além disso, que espera que os avanços tecnológicos apresentados possam ser aplicados em 2010.