Trabalhadores mantêm protesto e Renault e Fiat seguem paradas na Turquia

A manifestação teve início no fim da quinta-feira na maior indústria automotiva da Turquia, a Oyak Renault, uma joint venture entre a montadora francesa Renault e o fundo de pensão do Exército turco Oyak , na cidade de Bursa, no noroeste do país.

Na sexta-feira, foi a vez dos trabalhadores da Tofas , uma joint venture entre a italiana Fiat e a turca Koc Holding , realizarem também seu protesto, parando a linha de montagem da fábrica, também localizada em Bursa.

Um porta-voz da Oyak Renault afirmou que as negociações continuam em andamento para resolver o impasse entre funcionários e empresa.

"Essa parada inesperada na produção continua no dia de hoje. Temos um total de 2.500 trabalhadores dentro e fora da fábrica", disse ele, sob condição de anonimato. "A situação chegou a um ponto que agora já representa uma série ameaça ao setor automotivo", acrescentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Membros do sindicato disseram que as ações agregam aos protestos, mas que as greves ainda não foram formalmente deflagradas.

(Por Birsen Altayli)