Trabalhadores rurais interditam a BR-174, em MT A Rodovia BR-174, na altura do km 78, em Cáceres, no Mato Grosso, foi interditada no início da manhã de hoje por cerca de 130 trabalhadores rurais sem-terra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes estão aguardando resultado de uma reunião que será realizada na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).