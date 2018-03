Traçado de contorno da Tamoios muda por menos impactos

Os contornos são duas pistas, uma ao norte e outra ao sul da Tamoios, que serão destinadas, exclusivamente, para o tráfego de caminhões, o que deve reduzir o trânsito em Caraguatatuba e São Sebastião. O projeto prevê a construção de um acesso ao Porto de São Sebastião, evitando as filas de carretas.

As mudanças atendem a determinações feitas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), em setembro, ao conceder a licença ambiental prévia do empreendimento. O novo traçado é 2.450 metros mais curto do que o desenho antigo, atingindo 34,5 km. Por outro lado, há mais 900 metros de túneis - em um equilíbrio responsável por manter o valor da obra.

A Dersa espera receber a licença de instalação para autorizar as empresas a começar a trabalhar. O serviço deve ser concluído três anos após o início das obras, segundo o presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço. "A Tamoios virou praticamente uma avenida nessas duas cidades. O trânsito rodoviário acaba prejudicando o tráfego dos municípios."

Moradias

O número de imóveis que serão desapropriados passou de 750 para 576 com o novo trajeto. Serão reassentadas 1.248 famílias - o projeto anterior previa que 2.494 famílias tivessem de sair das casas. A redução será possível porque um trecho da pista do Contorno Norte ficará mais distante da parte urbanizada. Nos bairros de Topolândia e Olaria, em São Sebastião, a remoção de famílias passará de 398 para 104.

Já o recuo na área desmatada envolve a construção de mais túneis. O desmatamento atingirá 70 hectares, o equivalente a 700 mil metros quadrados, ou meio Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. Antes da alteração de traçado, eram 104 hectares. Os contornos da Tamoios enfrentam a resistência de ambientalistas, por atravessar trecho de mata fechada na Serra do Mar. A Dersa dividiu a nova rodovia em quatro lotes, cujas obras devem ser tocadas ao mesmo tempo. Até 16 de dezembro, a Dersa pretende entregar a duplicação de 49 km do trecho de planalto da Tamoios, cujas obras começaram em maio de 2012.