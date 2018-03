Tradicional bloco da BA critica rei momo e plano diretor O mais tradicional bloco de protestos do carnaval de Salvador (BA), a Mudança do Garcia animou, mais uma vez, os foliões com a mistura de samba e bom humor que o caracteriza. Portando faixas e cartazes, os foliões do bloco, alguns montados em jegues, como manda a tradição, centraram fogo, este ano, em dois temas que causaram controvérsia recente na capital baiana: a eleição de um rei momo de apenas 58 quilos e a votação do Plano Diretor Urbano, aprovado às pressas antes do recesso do fim do ano passado, por pressão do prefeito João Henrique Carneira (PMDB). Nas faixas, levadas por todo tipo de manifestante, de foliões fantasiados a integrantes de sindicatos, podiam ser lidas mensagens como "Não sabemos se rei momo magro é exaltação à silhueta ou se é a fome nordestina", ou "Rei momo, entenda o caso", carregada por um grupo de quatro amigos gordinhos vestidos de rei. Dentro do bloco, uma ala do PCdoB - partido que era aliado do governo municipal até novembro - era o mais crítico contra o prefeito, com uma série de faixas reclamando contra o plano diretor. Quem se divertiu com a animação foi a cantora Daniela Mercury, que, do camarote de uma emissora local de TV, tirou diversas fotos dos foliões e distribuiu acenos e beijos.