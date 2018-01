Tradutor Babylon lida agora com textos completos A Babylon, produtora do software tradutor homônimo e dicionário anunciou o lançamento da versão 6 do aplicativo que traz funcionalidades novas como a tradução de textos completos e o suporte a 16 idiomas diferentes. Entre as novidades, a possibilidade de traduzir uma frase inteira com um único comando, bastando clicar sobre o texto selecionado. Outro avanço permite consultar uma palavra como verbete na enciclopédia online Wikipedia, que é feita de forma colaborativa na internet, já contando com mais de 130 mil itens em língua portuguesa. A nova versão do aplicativo, que tem edição em português do Brasil, foi anunciada em diversos países, incluindo Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália e Japão. Entre os dicionários, o Babylon 6 oferece conteúdo das seguintes editoras: Britannica, Oxford, Merriam Webster, Pons, Larousse, Langenscheidt, Taishukan, Michaelis, Van-Dale e várias outras com um único clique (mediante taxas adicionais). O Babylon 6 está disponível para compra e download pela internet, com preços a partir de R$ 148.