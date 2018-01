Tradutor portátil para soldados ´entra em produção neste ano´

Um aparelho de tradução usado no pulso como um relógio por soldados britânicos em países de idiomas que não o inglês podem ser produzidos até o final do ano. A tecnologia à base de reconhecimento de voz deverá ajudar soldados e civis em situações de alto risco. O aparelho deve traduzir frases como "não atire", "não se aproxime" e "a ajuda vai chegar logo". A idéia foi de Amin Ismail, um ex-estudante iraquiano que fugiu de seu país em 2002 e vive na Grã-Bretanha. Ela foi apresentada inicialmente numa exposição de estudantes de Artes, Design e Tecnologia da Universidade de Derby, em meados deste ano. Desde a exposição, Ismail conseguiu um emprego com o fabricante de equipamento militar Civil Defence Supply (CDS), que espera começar a produzir o aparelho - conhecido como Akhy (que em árabe quer dizer "fale") - nos próximos seis meses. "Agradecimento" Ismail disse que o projeto é "uma maneira de agradecer aos soldados britânicos por seu trabalho honroso" e que, para ele, deixam seus entes queridos para ir ao Iraque "levar a liberdade". "Em segundo lugar, é para melhorar a comunicação entre soldados e iraquianos em situações de alto risco onde qualquer mal entendido pode levar a uma tragédia", acrescentou. "Se este artefato puder ajudar a salvar vidas inocentes em uma situação de conflito, então tem que ser bom." Ismail disse que o aparelho também pode incorporar outros idiomas além da tradução de inglês para árabe proposta no momento. O diretor da CDS, Eran Bauer, disse que ficou bem impressionado com Ismail. "Este aparelho terá sucesso em muitas aplicações, não apenas em situações de batalha, mas para a polícia, em (casos de) imigração, projetos beneficentes no exterior, monitoramento de terroristas, em tribunais e em hospitais", disse.