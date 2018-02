Tráfego aéreo desacelera em novembro, diz Iata

Em seu relatório mensal sobre a atividade da indústria aérea, a Iata afirmou que o mercado internacional de viagens cresceu apenas 0,5 por cento desde maio, apesar de a demanda doméstica ter crescido mais fortemente.

O mercado de passageiros internacionais cresceu mais rápido na América Latina e Oriente Médio este ano. Mas a Europa perdeu ritmo acentuadamente em novembro, com crescimento de 4,9 por cento na comparação anual, apenas metade dos 9,5 por cento no acumulado do ano.

O mercado global de viagens aéreas, incluindo voos domésticos e internacionais, encolheu em relação a outubro, mas permaneceu 4,3 por cento acima de novembro de 2010, disse a Iata.

A Iata representa 240 companhias aéreas, que representam 84 por cento do tráfego aéreo global, incluindo a British Airways dona da International Airlines Group (IAG), Air China, American Airlines e Deutsche Post.