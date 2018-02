Tráfego ainda está normal na maioria dos rodovias em SP

Entre as rodovias litorâneas, apenas a Rodovia dos Tamoios estava com tráfego intenso no sentido litoral, na altura do km 72. Já a Rodovia Presidente Dutra tinha lentidão em São Paulo, no sentido Rio, entre os km 229 e 227, sentido Rio. O tráfego era bom também nas rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt.

A Rodovia dos Imigrantes, na região de Cubatão, na Baixada Santista, ficou totalmente interditada das 13h30 às 14h30 por conta de um acidente envolvendo três veículos. A colisão aconteceu na altura do km 63, sentido litoral, na altura da ponte da ilha Caraguatá, divisa entre Cubatão e São Vicente, deixando três vítimas com ferimentos graves, uma com ferimentos moderados e uma com ferimentos leves. No período da tarde ainda havia lentidão por aproximação mesmo após a liberação.

Ao menos 895 mil pessoas devem embarcar e desembarcar pelos três terminais rodoviários da cidade de São Paulo, entre hoje e a próxima terça-feira, 27, segundo estimativa da Socicam, empresa que administra os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Desse total, ao menos 221 mil pessoas deverão deixar a cidade de São Paulo por meio dos terminais rodoviários, aproveitando o feriado de Natal. O dia com a maior concentração de passageiros é a sexta-feira, quando 122 mil pessoas embarcam nos terminais rodoviários.

Segundo a Socicam, foram reservados ônibus extras para os locais mais procurados e, constatada a necessidade, mais carros estarão disponíveis. As cidades mais procuradas neste feriado são Florianópolis, Sul de Minas, Angra dos Reis, Salvador e Curitiba.