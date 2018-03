Tráfego bom nas estradas exceto na Dutra em Guarulhos

Pela pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra o motorista enfrentava à 0h45 sete mil metros de congestionamento, entre os km 223 e 217, na região de Guarulhos, reflexo de um acidente ocorrido no final da noite. A pista já foi liberada.

A Rodovia dos Tamoios apresenta tráfego bastante intenso, mas sem congestionamento, desde o trecho inicial, na saída da Rodovia Ayrton Senna, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, até Caraguatatuba, no litoral norte, segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem(DER). Tráfego intenso nas litorâneas Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domenico Rangoni.

O mesmo ocorre no trecho de planalto do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que opera no esquema 7 x 3 - com descida feita pelas pistas norte e sul da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. Em direção ao planalto, o motorista tem a sua disposição a pista norte da Imigrantes. Todo o trecho de serra em direção ao litoral não apresenta congestionamento segundo a Ecovias.

Nas últimas 24 horas, já haviam passado pelos pedágios do SAI em direção ao litoral 130 mil veículos. Para o feriado de Páscoa, a Ecovias estima que entre 185 e 340 mil veículos utilizem as estradas do sistema rumo à Baixada Santista.