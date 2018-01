Tráfego de dados em banda larga crescerá 8 vezes até 2012

O volume de dados transportados por redes de banda larga fixa no Brasil crescerá oito vezes até 2012, afirma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 10, por uma empresa de análise de mercado. De acordo com a IDC, de 2002 até o ano passado, o aumento foi de 56 vezes. Segundo a empresa de pesquisa de mercado, preços em queda de conexões banda larga, pressionados em parte por competição de provedoras, estão incentivando o aumento no volume de dados trafegados. "Com este tráfego crescente, as operadoras terão que se preparar para fortes investimentos na expansão da capacidade de suas redes nos próximos anos", afirmou em comunicado à imprensa, Alex Zago, analista de telecomunicações da empresa no Brasil. Segundo o analista, as empresas fornecedoras de conexões rápidas devem incrementar a oferta de pacotes de serviços para tentarem evitar uma maior deterioração de receitas com linhas fixas, que já enfrentam competição crescente das operadoras celulares. Segundo a consultoria da área de telecomunicações Teleco, o Brasil encerrou o primeiro trimestre com cerca de 8,3 milhões conexões de banda larga, um incremento de aproximadamente 11 por cento sobre o encerramento de 2007. De acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Ibope/NetRatings, o País tem cerca de 40 milhões de internautas.