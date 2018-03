Tráfego é intenso na chegada à cidade de SP nesta 2ª As principais estradas de acesso a São Paulo têm tráfego intenso no sentido da capital na manhã desta segunda-feira, dia 6. Segundo o Departamento de Rodagem de Estradas (DER) do Estado, Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, Bandeirantes, Castello Branco, Raposo Tavares e Ayrton Senna registram pontos de congestionamento na chegada à cidade devido ao excesso de veículos.