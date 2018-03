Tráfego é lento na Imigrantes no sentido capital

De acordo com a Ecovias, desde as 0h do dia 27 de fevereiro, quando começou o carnaval, mais de 393 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido capital, a empresa registrou a passagem de 201 mil veículos. Na última hora, desceram 1,9 mil veículos e subiram 4,5 mil.

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, um acidente deixou o trânsito lento entre km 175 e km 176, em Nova Iguaçu, segundo a concessionária CCR NovaDutra. Mais cedo, por volta das 14h30, outro acidente causou lentidão na mesma via, entre os quilômetros 211 e 213, próximo à cidade de Guarulhos.