Tráfego em rodovias da Triunfo sobe 2,6% no acumulado do ano até setembro O tráfego nas rodovias administradas pela concessionária de infraestrutura Triunfo Participações e Investimentos teve aumento de 2,6 por cento no acumulado do ano até setembro, somando 64,9 milhões de veículos equivalentes, conforme divulgado pela companhia nesta segunda-feira.