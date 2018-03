Tráfego intenso causa lentidão em rodovias de São Paulo As rodovias que dão acesso a São Paulo registram pontos de lentidão no início da noite deste domingo. De acordo com as concessionárias, há trechos de lentidão no sentido São Paulo nas rodovias Anchieta, Imigrantes, Castelo Branco, Bandeirantes, Nova Dutra e Fernão Dias. A principal causa dos congestionamentos é o excesso de veículos no retorno à capital.