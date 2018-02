Tráfego melhora na maioria das rodovias de SP O tráfego de veículos já havia se normalizado por volta das 14 horas na maioria das rodovias que corta São Paulo, após o registro de acidentes e manifestação no começo da manhã de hoje. Os motoristas encontravam tráfego intenso, mas sem pontos de paradas, apenas na Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, e na Rodovia dos Tamoios, que ficou bloqueada por manifestantes por mais de 3 horas. Havia lentidão também entre os quilômetros 77 e 65 da Rodovia Fernão Dias, na região do Túnel Mata Fria, em Mairiporã, na pista sentido Minas Gerais.