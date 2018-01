Tráfego na Web despenca durante os jogos do Brasil Segundo informações divulgadas pela empresa de hospedagem de sites LocaWeb, o volume de tráfego na internet sofre uma queda de 80% durante as partidas do Brasil na Copa do Mundo. A empresa considerou as medidas feitas no acesso aos 75 mil sites hospedados em seu ambiente, durante as duas primeiras disputas do escrete canarinho. Este número contempla também o tráfego de e-mails. A maioria destes sites tem o perfil corporativo, predominantemente de micro e pequenas empresas, diz a Locaweb. No intervalo das partidas, o índice se recuperou um pouco, mas voltou a cair com o início do segundo tempo das partidas. A companhia não divulgou dados sobre o último jogo do Brasil contra a seleção do Japão.