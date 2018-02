Tráfego nas estradas ainda está tranquilo

No sistema Anchieta-Imigrantes, o fluxo seguia normalmente para o litoral. Segundo a Ecovias, o tráfego deve ficar intenso no domingo, 25, a partir das 9 horas, quando os motoristas começam a retornar para São Paulo.

As rodovias litorâneas devem apresentar tráfego mais intenso a partir das 8 horas de hoje, no sentido litoral, de acordo com previsão do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Em todas as estradas, o tempo e a visibilidade estavam bons.