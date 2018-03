Tráfego volta ao normal após acidente na Dutra O tráfego na pista sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra, região de Guaratinguetá, interior de São Paulo, voltou ao normal por volta das 8 horas, após um grave acidente entre um caminhão e um ônibus. O acidente, que aconteceu por volta das 3 horas desta madrugada, deixou cinco mortos. De acordo com a concessionária Novadutra, o motorista encontrava alguns pontos de lentidão na rodovia. Na chegada a São Paulo, na altura do km 231, a pista lateral estava com um quilômetro de congestionamento e a pista expressa concentrava dois quilômetros. Na região de Guarulhos, na pista sentido São Paulo, a morosidade chegava a três quilômetros na pista lateral da via.