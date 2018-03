Traficantes fugiram do Complexo da Maré para o Paraguai Os principais traficantes das facções que atuavam na Maré deixaram o complexo de favelas dias antes da ocupação, apontam agências de inteligência. Sem nenhuma resistência, o controle do território pelo Estado foi retomado em apenas 15 minutos. Três chefes do Comando Vermelho (CV) estariam no Paraguai. A facção atua em quatro favelas da Maré: Parque União, Parque Rubens Vaz, Nova Holanda e Parque Maré. Os fugitivos são Luciano Martiniano da Silva, o Pezão; Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto; e Luís Cláudio Machado, o Marreta. Pezão comandava a venda de drogas no Complexo do Alemão, e está foragido desde a ocupação da região, em 2010. Marcelo Piloto era o dono da Favela do Mandela, no Complexo de Manguinhos. Ele comandou o "bonde" que invadiu a 25ª DP (Rocha) e resgatou o traficante Diogo de Souza Feitosa, o DG, em julho de 2013. Já Marreta controlava as bocas de fumo no Complexo do Lins. Todas essas favelas já possuem Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).