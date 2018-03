Traficantes que matam PMs são covardes, afirma Cabral

"A PM e a Polícia Civil do Rio vêm fazendo um trabalho brilhante de enfrentamento da marginalidade. O Rio foi o Estado que diminuiu com maior intensidade os índices de homicídios, desde 2007. Na comunidade do Alemão, da Vila Cruzeiro e da Penha, tivemos uma redução significativa do número de homicídios, que era gigantesco. Era o centro de controle do crime organizado. Hoje, a população circula com tranquilidade", afirmou.

"Nessa madrugada, covardemente, os marginais atiram em um PM e fogem. Até nossa chegada ao governo, a PM enfrentava os bandidos e voltava para o quartel, e quem tomava conta dos territórios eram os bandidos. Hoje, quem toma conta dos territórios é a polícia. Vamos pegar esses covardes com a política de inteligência. Prendemos, essa semana, diversos marginais que tentam desordenar o processo de pacificação e não irão conseguir", completou Cabral, ao participar da inauguração de uma fábrica de cobre no município de Itatiaia, no Vale do Paraíba.