Tráfico ordena fechamento de comércio em favela com UPP

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), os policiais faziam um patrulhamento de rotina na comunidade quando o suspeito efetuou disparos contra eles, por volta das 23h de sábado. Houve confronto e o homem foi baleado. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu. Com a vítima, foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros.

Ainda segundo a PM, contra Anderson havia mandados de prisão expedidos pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição. O caso foi registrado na 17ª Delegacia de Polícia (São Cristóvão).

O policiamento está reforçado nesta segunda-feira nos morros de São Carlos e do Querosene. A PM informou que, apesar de o comércio estar fechado, creches e escolas funcionam normalmente.

Outros casos

No último dia 8, traficantes do Morro da Providência, na região central da cidade, também ordenaram o fechamento do comércio devido à morte de Diogo de Oliveira Tarcia Santos, conhecido como DG, de 26 anos, em confronto com a polícia. Ele era apontado como chefe das bocas de fumo na comunidade. Conhecida por ser a primeira favela da cidade, a Providência possui uma UPP desde abril de 2010. Também ficaram fechadas lojas próximas ao edifício da Central do Brasil (onde ficam a 4ª Delegacia de Polícia e a sede da Secretaria de Segurança do Estado) e ao prédio do Comando Militar do Leste, do Exército.

Em abril, traficantes do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte, impuseram luto ao comércio por dois dias, após a morte de Jorge Araújo Vieira, o Bebezão, de 35 anos, chefe das bocas de fumo da favela, na manhã do dia 17 daquele mês. A favela possui uma UPP desde novembro de 2010. O bandido morreu ao ser baleado durante uma troca de tiros com vigilantes que escoltavam um caminhão de cigarros na Avenida Brasil, na altura de Fazenda Botafogo, zona norte. Desde a ocupação do Morro dos Macacos pelas forças de segurança, Bebezão estava refugiado em outras favelas da facção Amigos dos Amigos (ADA).