Trajeto só será divulgado antes da manifestação

Pelo acordo feito com a secretaria de Segurança nesta manhã de segunda, os ativistas irão informar à PM qual será o caminho da passeata depois de deliberarem entre os próprios integrantes do movimento no Largo da Batata. Oficiais irão acompanhar as lideranças do MPL para evitar distúrbios e ações de vândalos.

"Espero que o secretário cumpra o seu acordo de não agredir", disse Mayara Vivian, uma das militantes presentes na Secretaria de Segurança nesta manhã. "Acho triste, em um País que se diz democrático, que quem nos receba é o secretário de Segurança Pública e não o de Transportes. Nosso objetivo é revogar as tarifas, o que a gente está pedindo é uma revogação do aumento".

Em uma entrevista coletiva nesta segunda, Grella confirmou que a tropa de choque estará apenas "à disposição" como de costume e não haverá uma predisposição para o confronto. Ele garantiu que balas de borracha não serão usadas, mas gás de pimenta e bombas de efeito moral não estão descartados, dentro do uso escalonado de forças de contenção em distúrbios civis. "O trajeto só será divulgado apenas na saída do movimento", afirmou Grella. "O movimento aceitou a disponibilização pela Polícia Militar da presença e do acompanhamento de oficiais com rádio para acompanhar as lideranças e ir monitorando o encaminhamento dos trabalhos".

Grella disse que a manifestação será pacífica e que toda a intervenção policial será localizada em cada ato de vandalismo. A ordem é não usar a dispersão geral de ativistas durante alguma ocorrência - apenas os envolvidos em atos de violência serão reprimidos.

O secretário declarou que os abusos verificados por ambas as partes começaram a ser apurados. Os PMs flagrados agindo de forma violenta em fotos e vídeos, como o soldado que bateu em um vidro de uma viatura, já são alvo de processos na Corregedoria da PM. Segundo Grella, esse policial alega que removia um vidro de uma janela que já estava quebrada.

Ministério Público

O promotor de Habitação e Urbanismo, Maurício Antonio Ribeiro Lopes, disse que o Ministério Público quer "descobrir todo o sistema remuneratório da rede de transporte coletivo da cidade de São Paulo". "Se não é uma caixa-preta, é muito perto disso", afirmou na saída da reunião. Segundo o promotor, o MP irá requisitar ao município nesta segunda as planilhas de cálculo das tarifas e os estudos completos sobre os reajustes nos últimos anos.