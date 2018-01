Transação para a compra da BrT pela Oi pode chegar a R$12,3 bi A operação total para a compra da Brasil Telecom pela Oi pode chegar a 12,3 bilhões de reais, afirmou nesta sexta-feira Luiz Eduardo Falco, presidente da Oi. Ele explicou que 5,86 bilhões de reais são obrigações diretas e indiretas para a compra BrT, outros 3,5 bilhões de reais serão gastos para o tag along --compra das ações ordinárias na mão dos minoritários--, mais 3 bilhões de reais serão usados para comprar um terço das ações que estão no mercado. "Todos os recursos sairão do caixa da companhia", disse Falco a jornalistas em entrevista na sede da empresa, horas depois do anúncio oficial da transação. "A companhia cumprirá a operação com recursos próprios que vêm do caixa ou através de levantamento de capital no mercado." (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)