Transexual requer direito de trabalhar vestido de mulher O transexual Nilson Pereira da Silva, de 34 anos, recorreu à Justiça para reivindicar o direito de trabalhar usando roupas de mulher. Ele é motorista de ambulância da prefeitura de Itu, a 98 km de São Paulo, e, desde que passou a usar vestido, sapato de salto alto e outros acessórios femininos, há dois meses, foi retirado da escala de serviço. O chefe do setor mandou que ficasse "à disposição" na repartição, mas não atribuiu ao funcionário nenhuma outra função. Como não é escalado para as viagens, o motorista permanece as 9 horas do expediente sentado num sofá na garagem das ambulâncias.